ROMA – Pamela Prati, dopo la vicenda di Mark Caltagirone, ha smesso di nascondersi. La showgirl sarda, dopo la bufala del finto matrimonio e i problemi con le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, si fa di nuovo vedere in giro. Esattamente, la ex del Bagaglino da qualche giorno si fa vedere a spasso nella penisola sorrentina insieme all’amica anch’essa di origini sarde, Valeria Marini.

Le due sono amiche da molti anni. Insieme hanno fatto un giro per le vie dello shopping. Pamela si è poi fermata nella pasticceria di Antonio Cafiero, pasticcere sorrentino e suo amico storico che l’ha omaggiata con un vassoio pieno di dolci al limone. I due si conoscono da molti anni. Nel Ferragosto del 2006, durante un evento la showgirl si sarebbe anche immersa in una vasca colma di Nutella posizionata all’ingresso del bar Primavera gestito da Cafiero.

Insomma, il caos e lo stress degli ultimi tempi pare definitivamente archiviato. E spunta anche il dettaglio: è scomparso il tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone. Almeno così pare osservando l’ultima foto in bikini pubblicata da Pamela sui social.

In una delle sue ormai famose interviste a Verissimo, la soubrette aveva svelato di essersi fatta un tatuaggio come segno d’amore verso il fidanzato fantasma, marchiando sulla pelle una frase che lui aveva usato per conquistarla: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore”. Ora quel tatuaggio, che si trovava sul costato, proprio sotto il seno, sembra scomparso misteriosamente.

Pamela se l’è fatto rimuovere? L’ex star del Bagaglino non ha rivelato nulla al riguardo.

Fonte: Instagram