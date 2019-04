Pamela Prati e Mark Caltagirone, Oggi: “C’è una supertestimone”

ROMA – Spunta una super-testimone nel caso tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. La testimone, una bella e famosa quarantenne, per ora preferisce restare anonima, ma il suo racconto (che troverete nei dettagli e in esclusiva sul numero di Oggi in edicola il 25 aprile) fa cadere il velo su certe dinamiche che rendono la sua storia assai simile a quella di Pamela Prati.

Racconta la testimone a Oggi: “Era un momento particolare della mia vita, avevo appena perso una persona di famiglia, la mia storia d’amore era finita da poco: volevo solo stare tranquilla. Ma mi sono ritrovata dentro qualcosa di incredibile: Facebook era diventato piano piano tutto il mio mondo, fatto di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi cose meravigliose, malgrado i tanti chilometri che ci separavano. Le emozioni correvano sulla tastiera ed erano forti quanto palpabili, fino al giorno in cui ho chiesto di più: non una chat, ma una voce da ascoltare, un incontro vero, un abbraccio autentico”.

La scorsa settimana a Live Non è la D’Urso, la conduttrice aveva raccontato di aver ricevuto un video dal piccolo Sebastian che le augurava un in bocca al lupo per la nuova edizione del Grande Fratello. Un video che, a detta di Barbara D’Urso, confermerebbe la reale esistenza del bambino. Alessia Bausone, esponente del Pd calabrese, sui social, in risposta a un commento del sito Bitchyf.it, ha commentato la notizia dicendo che la Prati non solo si è inventata tutto, ma che quel bambino potrebbe anche essere il nipote di una delle due manager della showgirl, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. (Fonte Oggi).