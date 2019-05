Pamela Prati, Eliana Michelazzo svela: “Mark Caltagirone non esiste”

ROMA – “Mark Caltagirone non esiste”. Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di “Live – Non è la d’Urso”, in un lungo sfogo. Lungo sfogo che sarà trasmesso nella puntata di mercoledì 22 maggio. Argomento? Ovvio: il discusso e presunto matrimonio di Pamela Prati, prima annunciato e poi annullato, e l’esistenza del compagno della showgirl: Mark o Marco Caltagirone. Compagno che ora, rivela la Michelazzo, in realtà non è mai esistito.

“In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”.

L’agente rivela in lacrime: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…”.

Conclude la Michelazzo: "Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all'estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello".