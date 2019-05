ROMA – Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati, una delle protagoniste del tanto discusso caso Mark, o Marco, Caltagirone, entrerà nella casa del “Grande Fratello” dopo la confessione che andrà in onda nella prossima puntata di “Live – Non è la d’Urso”? Fermi tutti. Quale confessione? La Michelazzo, per chi si fosse l’ultimo capitolo della vicenda Caltagirone-Prati, ha confessato. Ha confessato che il buon Mark Caltagirone non esiste. L’intervista andrà in onda mercoledì.

“In tv ho mentito – ha detto la Michelazzo – non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma ‘Live’. A questo punto credo non esista. Io sono stata la prima vittima di questo sistema”.

E dopo la confessione sono circolate le voci di una possibile partecipazione della Michelazzo al “Grande Fratello”. Ma “Mediaset” smentisce:

“L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”. Fonte: Mediaset, Qui Mediaset.