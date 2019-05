ROMA – La vicenda legata alla storia tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, sembra non finire mai. Questa volta il colpo di scena arriva dal giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo infatti, ha ironizzato sull’esistenza di Caltagirone, presunto compagno e futuro di Pamela Prati.

Il giornalista è in Albania, paese nominato più volte dalla Prati, in cui il suo presunto futuro marito avrebbe ricevuto tantissimi premi per l’imprenditoria. Ma di prove che testimonierebbero la sua presenza non ce ne sono. Allora Parpiglia ha pubblicato una Instagram stories dove ironizzando ha scritto: “Stavo pensando quante volte Marco Caltagirone è venuto qui a ritirare i suoi premi, calpestando con le sue scarpe quella magica piazza. Quante volte? Mai! Perché non esiste”.

Poche ore dopo però, Parpiglia ha postato la chat su Instagram con il presunto Marco Caltagirone dopo che era stato contattato per confermargli la sua esistenza. Il giornalista però non si è fatto condizionare e ha ribattuto: “Grandissimo Marco. Quanto prendi per battesimi e comunioni? Ovviamente devi garantire la presenza”. Infine conclude: “Ora ridiamo, poi parleremo dei reati”. (fonte INSTAGRAM)