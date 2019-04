ROMA – Il giallo su matrimonio di Pamela Prati continua a far parlare. In molti insinuano che la sua storia con Marco Caltagirone, con cui dovrebbe sposarsi a maggio, sia una trovata pubblicitaria. Una gogna mediatica, come riporta il Corriere della Sera, che avrebbe provocato un malore all’ex star del Bagaglino. “Niente di grave – scrive Candida Morvillo sul quotidiano milanese – ma dal suo management spiegano che era distrutta, affranta, arrabbiata: non può credere che dopo 40 anni di carriera, sia sospettata di essersi inventata un promesso sposo per farsi pubblicità”.

Pamela Prati ha smentito così, a Live Non è la D’Urso, le voci di chi, secondo lei, la vorrebbe fidanzata a un uomo immaginario: “Non siamo sposati, abbiamo fatto la promessa di matrimonio all’estero, ecco perché non risulta in Italia”.

“È il momento più felice della mia vita. Finalmente ho incontrato la mia metà, il marito che ho sempre desiderato. I miracoli esistono. Ci siamo conosciuti a una cena, ci siamo guardati e da lì non ci siamo più lasciati. Ipnotizzati l’uno dall’altra”, ha affermato Pamela. Quanto alla mancanza di foto che lo ritraggono ha dichiarato: “Io le foto le ho. Questa è una cosa bruttissima, se una persona non vuole comparire, perché deve comparire? Dove sta scritto?”. “Avere una famiglia è bellissimo, è quello che ho sempre desiderato da bambina”, ha poi aggiunto: “Io ho scelto di proteggere e difendere questa storia. Chi non ci crede è un suo problema, amore grazie di esistere” conclude la donna, senza dare troppo peso alle accuse ricevute. (fonte CORRIERE DELLA SERA – MEDIASET PLAY)