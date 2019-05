ROMA – Pamela Prati a fine marzo era stata ospite a Domenica In per parlare del futuro matrimonio con (l’inesistente) Marco Caltagirone. A distanza di quasi tre mesi, con il caso che è ormai è sulla bocca di tutti, Mara Venier è tornata sull’argomento in una intervista con l’Adnkronos.

“Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”, ha spiegato la conduttrice.“La Prati mi ha tirato una sòla, mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà”, aveva detto tempo fa durante il programma domenicale.

Dopo una interrogazione parlamentare si era anche scoperto il cachet che Pamela Prati aveva ricevuto a Domenica In, circa 3 mila euro. Pamela Perricciolo, ex agente della showgirl e coinvolta anch’essa nel caso, ha svelato al Fatto Quotidiano che “Pamela Prati ha i debiti e non vuole che si sappia, il cachet per l’ospitata di Domenica In le è stato pignorato dal fisco”.

Dalle pagine di FanPage era stato reso noto come l’incontro di Mara Venier con Pamela Prati fosse stato eliminato dalla rete, dal portale di streaming video RaiPlay. Sebbene il faccia a faccia risulti assente nella categoria “Interviste” della stagione 2018/2019 del contenitore domenicale, dal video della puntata integrale del 31 marzo 2019 il blocco dedicato alla soubrette del Bagaglino non è stato (ancora?) rimosso.