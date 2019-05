Pamela Prati e Mark Caltagirone si sono lasciati? Ecco la verità (forse)

ROMA – La notizia bomba arriva il giorno dopo l’intervista, andata male, anzi malissimo a dir la verità, di Pamela Prati da Barbara d’Urso. Che notizia? La notizia delle notizie: Pamela Prati e Mark o Marco Caltagirone o chiunque sia… si sono lasciati.

Il misterioso Caltagirone lo avrebbe scritto su Instagram. A rivelarlo sono diversi siti. Ma su quale profilo il buon Mark avrebbe fatto il grande annuncio? Ancora non è chiaro. Per questo al momento i condizionali sono d’obbligo.

“Io e Pamela – avrebbe scritto – con accordo comune abbiamo deciso di dire fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Io, presto chiarirò tutto nelle sedi opportune. Marck”.

La scelta, come avrebbe spiegato il buon Mark, sarebbe avvenuta di comune accordo. L’uomo avrebbe (ennesimo condizionale) aggiunto che spiegherà tutto “nelle sedi opportune”. Chissà quali saranno queste sedi opportune. Da Barbara d’Urso? A “Verissimo”? Chissà. Per ora non resta che aspettare per cercare di decifrare la notizia.