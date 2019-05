ROMA – Il matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone è annullato. Ora è ufficiale. Le nozze, che si dovevano celebrare il prossimo 8 maggio, sono state “rinvitate a data da destinarsi”. A farlo sapere è la manager della showgirl, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi che sarà in edicola giovedì 9 maggio. Nonostante le numerose rassicurazioni sulla data del matrimonio, l’agente della Prati, Pamela Perricciolo, ha spiegato le ragioni del rinvio: “Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”.

Anche se l’agente di Pamela Prati rassicura sulle nozze, dietro l’evento rimangono i numerosi punti interrogativi. Dalle pubblicazioni introvabili alla villa dei festeggiamenti che non ha ricevuto prenotazioni, dalle misteriose attività di Caltagirone in Libia alla scelta della Prati di farsi difendere dal discusso avvocato Carlo Taormina, le incongruenze e le contraddizioni. (fonte OGGI)