ROMA – Pamela Prati si è davvero sposata? E’ la domanda che si pone Dagospia. La showgirl risulterebbe infatti ancora nubile, pur avendo dichiarato in televisione di essersi già sposata con rito civile e di aspettare solo la cerimonia religiosa. Tra l’altro, puntualizza il sito, Pamela Prati ha dichiarato di voler andare a vivere all’estero dopo le nozze, con i suoi due splendidi bambini in affido, peccato che non possa portarli via dall’Italia.

A questo si aggiunge il mistero attorno al marito Marco Caltagirone. Dagospia ha rivelato che da una ricerca nei registri del Comune di Roma risulta che Pamela Prati è tuttora nubile. Eppure a Domenica In aveva annunciato di essere già sposata civilmente e di essere impegnata nell’organizzazione del rito religioso in Umbria. Quando Mara Venier le aveva chiesto “mi inviti al tuo matrimonio?”, convinta che le nozze non fossero state ancora celebrate, la showgirl le aveva risposto “ci siamo già sposati”.

Pamela Prati inoltre, il 24 gennaio, in un’intervista a Vieni da Me, aveva detto che il matrimonio era ancora da celebrare, quindi sarebbe avvenuto tra l’apparizione nel programma di Caterina Balivo e quella a Domenica In, nell’arco di due mesi. Altrettanto oscura per Dagospia è la vicenda relativa all’affido. Come ha fatto la coppia ad avere avuto una bambina di 6 anni dopo pochi mesi di fidanzamento e senza essere sposati?

Infine c’è il caso delle presunte precedenti nozze di Marco Caltagirone. L’onorevole Wanda Ferro ha spiegato a Dagospia di non aver mai visto di persona il costruttore, il quale invece sostiene di essersi fidanzato e sposato con lei. (fonte DAGOSPIA)