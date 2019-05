ROMA – Il matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone continua a far parlare. Nonostante la telefonata dell’imprenditore a Live Non è la D’Urso i dubbi sulle nozze (e sull’identità dell’uomo) restano. Nelle ultime ore infatti si è diffusa la voce che le nozze sarebbero saltate per via dell’eccessiva pressione mediatica. Una notizia che è stata prontamente smentita dalla stessa soubrette. In una storia di Instagram, Pamela Prati ha chiarito che il matrimonio, previsto per la prossima settimana, è assolutamente confermato.

“Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dare retta ad ogni notizia che esce sul mio conto… Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv. Buon sabato a tutti”, ha scritto Pamela Prati. Il matrimonio quindi è confermato per mercoledì 8 maggio. Con la telecamere di Verissimo, che hanno acquistato l’esclusiva dell’evento.

Ad oggi non è ancora chiaro dove verrà celebrato il matrimonio. Gli sposi avevano inizialmente scelto in provincia di Prato, in Toscana, ma pare che non sarà più quella la location. (fonte INSTAGRAM)