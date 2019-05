ROMA – “Non credeteci”. Pamela Prati rompe il silenzio sull’annullamento delle nozze con Mark Caltagirone. Pamela Prati sulla vicenda ha pubblicato un messaggio su Instagram: “Se voglio dare un annuncio lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv: non credete ad altro!”, ha fatto sapere l’ex star del Bagaglino. Non c’è però un riferimento esplicito alle tante ipotesi che si sono fatte in queste settimane sul matrimonio.

Insomma, il matrimonio di Pamela Prati e Marco Caltagirone continua a far parlare. Nonostante la telefonata dell’imprenditore a Live Non è la D’Urso i dubbi sulle nozze (e sull’identità dell’uomo) restano. Nelle ultime ore infatti si è diffusa la voce che le nozze sarebbero saltate per via dell’eccessiva pressione mediatica. Una notizia che è stata prontamente smentita dalla stessa soubrette. In una storia di Instagram, Pamela Prati ha chiarito che il matrimonio, previsto per la prossima settimana, è assolutamente confermato.

“Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dare retta ad ogni notizia che esce sul mio conto… Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv. Buon sabato a tutti”, ha scritto Pamela Prati. Il matrimonio quindi è confermato per mercoledì 8 maggio. Con la telecamere di Verissimo, che hanno acquistato l’esclusiva dell’evento.