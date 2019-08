ROMA – “Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”. Lo dice Pamela Prati in un’intervista al settimanale Oggi negando di essere irrisa e osteggiata per lo scandalo del finto matrimonio con l’immaginario Mark Caltagirone: “No, la gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata”.

Per lo scandalo la ex soubrette del Bagaglino incolpa la sua “fragilità. La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”. Infine annuncia un grande progetto: “Sto girando l’Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix. Sarò io la protagonista. E chi se no?”. (fonte OGGI)