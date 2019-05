ROMA – L’ex concorrente di “Temptation Island” Georgette Polizzi, dopo aver difeso Pamela Prati nelle scorse settimane, ora, intervistata dal settimanale “Chi” dice di aver cambiato idea. La vicenda è complicata. La vicenda è quella del matrimonio, mai celebrato, tra Pamela Prati e tal Mark o Marco Caltagirone. Matrimonio di cui tanto si è parlato ma che in realtà non è mai avvenuto. Così come non si è mai scoperto chi sia in realtà questo Mark o Marco Caltagirone. Le parole di Georgette Polizzi sono importanti perché lei in passato aveva difeso Pamela Prati e le sue due agenti Eliana Michelazzo e Daniela Perricciolo.

“Devo essere sincera: ora ho paura, mi sento debole. Per loro mi sono esposta. Ho scritto anche sui social: difendevo il loro lavoro perché quando hanno lavorato per me, hanno fatto tutto perbene”.

E ancora: “Poi a Verissimo quando ho sentito parlare di acido e di minacce, ho avuto solo dubbi, su dubbi. E anche paura. Però non posso tornare indietro. Ho ricostruito nella mia testa il puzzle”.

I dubbi hanno inizio con l’ospitata da Barbara D’Urso: “Eravamo nei camerini di Barbara D’Urso, prima di entrare in puntata, Eliana scriveva con un certo “Marco Cal” su WhatsApp – ha raccontato a “Chi” – e lui rispondeva con messaggi audio. L’ho vista, ho sentito l’audio. Entro in puntata e mi rendo conto che le cose non tornavano. Dopo la trasmissione, in camerino, mi girano le scatole e la metto al muro. C’era anche Milena Miconi. Le dico che voglio vedere le foto. Eliana mi mostra delle immagini. Ma io non mi fido. Torno a casa, parlo con il mio fidanzato e dico che qualcosa non va. Chiedo a tutte loro un incontro a Roma perché non voglio più metterci la faccia”.

Al suo ritorno nella Capitale la conferma dei sospetti (“Volo, quindi, a Roma con Davide, il mio ragazzo, per scoprire la verità ed essere sicura che anche io non sia vittima di un raggiro. Arrivati nella capitale c’è anche la Prati che dice di star male, che sta soffrendo di attacchi di panico e ansia. A quel punto chiedo le prove dell’esistenza di Mark una volta per tutte e Donna Pamela mi fa vedere una foto diversa da quella che Eliana mi aveva mostrato in camerino. Resto scioccata”), per rendersi conto di essere stata raggirata: “Chi è quell’uomo che manda gli audio alla Michelazzo? Perché mi mostrano due immagini diverse? Non sapevo come reagire. Erano lucide. Faccio finta di nulla. Vado via. Sabato ho seguito Verissimo e ho rivisto la stessa lucidità con cui mi hanno mentito guardandomi in faccia. Mentito sulla vicenda Caltagirone, mentito sulla situazione economica di Pamela, perché io ho visto le carte dei pignoramenti. Incredibile. Vedere Pamela Prati ed Eliana Michelazzo su Canale 5 con quella lucidità mi ha fatto paura. Per questo ho deciso di parlare (…) Ciò che mi ha colpito e spinto a parlare sono le bugie dette alla Toffanin, la storia dei pignoramenti che ha negato, le foto diverse di questo marito. Bugie su bugie. Non ce la faccio più. E di tutto quello che ho detto ne ho le prove. Sia chiaro”.