Tommaso Zorzi querelato da Pamela Prati per le frasi sul caso Mark Caltagirone: il vincitore del GF Vip convocato in questura

Pamela Prati querela Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Pamela Prati aveva già annunciato dalle pagine di 361 Magazine che avrebbe querelato anche Cecilia Capriotti.

Poco prima di Natale, il 21 dicembre, la showgirl aveva smentito le parole di Cecilia Capriotti che durante il Grande Fratello aveva parlato con Tommaso Zorzi di lei definendola “un caso clinico”. I due avevano scherzato nella casa sul caso Mark Caltagirone e la showgirl ha così deciso di querelare anche Tommaso Zorzi.

Pamela Prati ha querelato Tommaso Zorzi per il caso Mark Caltagirone

Nel corso dell’intervista a 361 Magazine Pamela Prati aveva detto: “Io da un’altra donna non mi aspetto una cosa simile. Una donna che attacca un’altra donna è una cosa triste. Quello che ha raccontato non è vero, non sono cose vere. Io non la conosco, non è mia amica. L’avrò vista soltanto due volte. Tommaso prima del 2019 non lo conoscevo. Lo reputo un ragazzo intelligente, non ce l’ho con lui, ma vorrei smentire le parole della Capriotti, che mi ha trattata male.”

Pamela Prati in un primo momento non aveva intenzione di querelare Tommaso Zorzi ma soltanto la Capriotti. Poche ore fa però Tommaso Zorzi è stato convocato in questura. Il vincitore del Grande Fratello Vip è arrivato con i suoi due legali e, come riportato da Gabriele Parpiglia, ha scoperto di essere stato querelato da Pamela Prati per le sue dichiarazioni sul caso Mark Caltagirone.

“Adesso la parola passa ai legali” ha dichiarato il giornalista a proposito di questo provvedimento nei confronti del neo-vincitore del reality show di Canale 5.