ROMA – Pamela Prati revoca il mandato all’avvocato Irene della Rocca, la stessa che aveva inviato il messaggio alla produzione di Live – Non è la D’Urso con la richiesta di un cachet esorbitante. Ne dà il sempre ben informato Dagospia, che per primo aveva svelato le finte nozze con il fantomatico Mark Caltagirone. Era stata la stessa D’Urso a spiegare mercoledì sera che l’assenza dell’ex prima donna del Bagaglino in trasmissione era dovuta proprio alla richiesta di “decine di migliaia di euro”, pervenuta la mattina stessa a poche ore dalla diretta, dopo che la showgirl aveva detto di voler partecipare a titolo gratuito. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, il suo avvocato avrebbe agito all’insaputa della Prati e senza la sua autorizzazione.

Insieme col nuovo avvocato, Lina Caputo, Pamela Prati aveva fatto sapere che era interessata ad una intervista con la D’Urso a scopo puramente personale e non economico. Senza alcuna retribuzione, quindi, se non il rimborso spese per il suo pernottamento a Milano. Dopo aver mandato in onda un filmato che riproponeva le incongruenze, ormai note del caso Mark Caltagirone, Barbara D’Urso ha infatti precisato: “Voleva essere qui per spiegarvi, ha posto una condizione: incontrarmi e farmi vedere, prima, alcuni messaggi. Io ero d’accordo, ho sempre difeso Pamela. Ieri alle 21:30 è arrivata Pamela Prati, insieme ai suoi due avvocati. Con tranquillità, mi ha fatto vedere delle cose, fatto sentire dei messaggi, abbiamo chiacchierato per un’ora e mezza”. Poi però qualcosa è cambiato e la signora di Canale 5 non ha voluto più saperne.

Oggi la revoca all’avvocato: segno che Pamela è pronta a farsi intervistare senza condizioni dalla D’Urso? Chissà se la conduttrice, che in questa vicenda ha sempre cercato di restare neutrale, deciderà di darle un’altra chance. (Fonte: Dagospia)