ROMA – Spunta una super-testimone nel caso Pamela Prati – Mark Caltagirone. Chi è? Una bella e famosa quarantenne che, intervistata dal settimanale “Oggi” ha voluto mantenere l’anonimato. Alice, questo il nome di fantasia, racconta di essersi innamorata anche lei di questo Mark Caltagirone:

“Era un momento particolare della mia vita, avevo appena perso una persona di famiglia, la mia storia d’amore era finita da poco: volevo solo stare tranquilla. Ma mi sono ritrovata dentro qualcosa di incredibile: Facebook era diventato piano piano tutto il mio mondo, fatto di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi cose meravigliose, malgrado i tanti chilometri che ci separavano. Le emozioni correvano sulla tastiera ed erano forti quanto palpabili, fino al giorno in cui ho chiesto di più: non una chat, ma una voce da ascoltare, un incontro vero, un abbraccio autentico”.

“Mi è arrivata persino una fede appartenuta alla celebre nonna – racconta – come pegno d’amore, peccato io non avessi ancora mai incontrato il mio futuro marito”.

Alice. Poi presunti pestaggi, incidenti, persino un coma farmacologico, un tumore fulminante a impedire il fatidico incontro. “Con fatica – racconta ancora al settimanale “Oggi” – ho messo insieme i pezzi capendo che l’uomo dei miei sogni non esisteva affatto e ho cominciato a irrigidirmi con chi me lo aveva virtualmente presentato: a quel punto è comparsa nei discorsi delle due amiche l’onorevole Wanda Ferro, una politica calabrese da temere. E io l’ho temuta al punto di fare quanto mi veniva richiesto: pagare per riprendermi la mia vita ed essere libera di chiudere con quella storia assurda. Come si chiamano le due donne che mi hanno presentato l’uomo di cartone? Pamela ed Eliana, due che fanno le agenti”. Fonte: settimanale Oggi.