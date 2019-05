ROMA – Dagospia torna sul caso di Pamela Prati e lo fa lanciando uno scoop. La showgirl, secondo quanto riporta il sito di Roberto D’Agostino, starebbe andando a Cologno Monzese negli studi Mediaset per registrare la prossima puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 25 maggio. “Cosa dirà la Prati a Silvia Toffanin?” si chiede Dago, “replicherà alle accuse di Eliana Michelazzo?” o confesserà di essere stata intrappolata dalle sue agenti?

Poco dopo anche TPI rivela alcuni stralci dell’intervista della Prati. “Sono stata ingannata”, avrebbe detto la ex ballerina del Bagaglino alla Toffanin. “Pamela è a pezzi. Distrutta. Non riesce ancora a credere di essere stata presa in giro”, ha rivelato al sito una fonte anonima.

Solo ieri, 22 maggio, Federica Panicucci a Mattino 5 aveva detto che “la polizia starebbe indagando” sui due presunti figli in affido della Prati e che si potrebbe cominciare a parlare di “reati” oltre al semplice gossip. Poi nella serata, durante la puntata di Live Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo ha raccontato che tante cose fatte da Pamela Perricciolo, l’altra agente, lei non le sapeva, dato che spesso usciva con la Prati da sola. Eliana poi ha lasciato intuire che non crede che Pamela Prati non sappia della non esistenza di Marco Caltagirone. Accuse verso Pamela Prati sono arrivate anche da Barbara D’Urso che si è chiesta più volte durante la diretta se la showgirl stia prendendo in giro tutti o davvero sia convinta che Marco esista. (fonte DAGOSPIA – TPI)