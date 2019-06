ROMA – Pamela Prati dopo la vicenda di Mark Caltagirone si è presa una pausa dal clamore mediatico e ha augurato la “buona estate” ai suoi fan in un selfie su Instagram con Valeria Marini.

La showgirl ha immortalato l’incontro con la ex collega del Bagaglino e amica Valeria, per augurare a tutti in fan una “Buona estate stellare” proprio in occasione del 21 giugno. La Prati sembra quindi in cerca di una tranquillità e normalità che negli ultimi mesi è andata perduta, tra le confessioni a Live Non è la D’Urso di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che l’accusano di aver sempre saputo che Mark Caltagirone non esisteva.

Intanto spunta nella vicenda l’ex fidanzato di Pamela, Francesco Cordova, che in una intervista a Diva e Donna si dice convinto che la showgirl sia stata vittima di un raggiro ed è pronto a tornare con lei: “Ha bisogno di un uomo che la protegga”. Con l’amica Valeria Marini, intanto, Pamela sembra aver ritrovato il sorriso.