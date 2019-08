Pamela Prati, Valeria Marini: “Non ho creduto al falso matrimonio. Ora però ti salverò”

ROMA – Valeria Marini ha ritrovato Pamela Prati, un’amica di vecchia data con cui ora ha deciso di schierarsi, contro e verso tutti. Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone infatti, Valeria è disposta a tutto pur di aiutare l’altra primadonna del Bagaglino.

Lo scandalo di Mark Caltagirone continua a essere un argomento molto chiacchierato. Pamela Prati continua ad essere vista come una che ha organizzato tutto e non come una vittima. La vicenda del falso matrimonio è stata smascherata da Barbara d’Urso e Silvia Toffanin e da allora, la showgirl sarda sta vivendo un incubo che sembra non avere nessuna via di uscita.

Il caso Mark Caltagirone resterà probabilmente marchiato a vita sulla sua pelle. Nonostante tutto, la Prati non si dà per vinta forte ora anche dell’appoggio dell’amica Valeria Marini. Le due primedonne sono amiche da più di trent’anni. Dopo un primo periodo di scontri e insulti, Valeria Marini e Pamela Prati sono diventate amiche per la pelle.

A Novella 2000, Valeria Marini ha ammesso di aver avuto difficoltà a credere alle parole della Prati. La showgirl sarda ha aggiunto che ritiene giusto che la sua amica si salvi da tutto quel fango che le hanno gettato addosso. Ha concluso che gli amici non si abbandonano, soprattutto quando stanno attraversando periodi bui e sono consapevoli di aver fatto un grosso sbaglio: “Quando Pamela mi dice una cosa penso sia sempre la verità, ma il bene vola alto sulle cronache, soprattutto su chi non merita il nostro affetto”.

Fonte: Novella 2000