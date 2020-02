Panariello, Conti e Pieraccioni, lo show in onda venerdì su Rai1

ROMA – Negli ultimi tre anni hanno girato l’Italia in lungo e largo, il loro spettacolo teatrale ovunque ha fatto registrare sold-out. E ora Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano “lo spettacolo dei record” anche sul piccolo schermo: PANARIELLO CONTI PIERACCIONI LO SHOW, è questo il titolo, andrà in onda venerdì 14 febbraio in prima serata su Rai1 (ore 21.25).

Sarà questa l’occasione per assistere a un vero evento televisivo, a un congedo in grande stile di uno show entrato di diritto nella storia dello spettacolo italiano grazie all’unione di tre artisti che prima di tutto sono tre amici in grado di portare sul palco non solo il sorriso, ma anche momenti di riflessione e di emozione. Un gran varietà di cabaret tra gag, imitazioni, travestimenti e sketch.

Il loro show, nato quasi per gioco, è stato anche un atto di ringraziamento da parte del trio nei confronti del pubblico. Destinato inizialmente a calcare il palco dei più importanti teatri, è stato ‘costretto’ presto a traslocare nei palazzetti dello sport per accontentare la richiesta del pubblico. Un attestato di stima davvero importante per Panariello, Conti e Pieraccioni che sin da subito hanno dimostrato un’alchimia incredibile per uno show che è stato anche rappresentato all’Arena di Verona.

Un successo non solo di pubblico, ma anche di critica che ha elogiato il modo di porsi dei tre, che hanno fatto della simpatia, dell’ironia e dell’eleganza il must de “Lo show”, uno spettacolo che ha confermato l’affiatamento di tre uomini uniti da un’amicizia nata negli anni Ottanta e da tre carriere ricche di successo e soddisfazioni.

Una vera e propria reunion a 25 anni di distanza dal loro primo show teatrale insieme. Quanto si vedrà in tv venerdì 14 febbraio è in pratica l’ultimo sigillo dello spettacolo: andrà in onda la performance portata sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme.