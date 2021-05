Paola Barale chi è: Raz Degan, matrimonio Gianni Sperti, Instagram, fidanzato, età, altezza

Chi è Paola Barale, Raz Degan, matrimonio Gianni Sperti, Instagram, fidanzato, età, altezza. L’attrice, conduttrice e showgirl italiana è ospite a Name That Tune – Indovina la canzone, il programma condotto da Enrico Papi e in onda su TV8.

Dove e quando è nata, età, altezza, figli e biografia di Paola Barale

Paola Barale nasce a Fassano (provincia di Cuneo) l’8 aprile 1967 ed ha 54 anni di età. Il suo sogno zodiacale è del Toro. L’altezza 1,72 cm. Paola ha una pagina Facebook e una pagina Instagram che vanta 590mila follower.

Nel 1989, la Barale diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna e Tutti x uno. Dal 1996 al 2001 è con Maurizio Costanzo a Buona Domenica. ha poi partecipato anche a Domenica In. Nel 1999 vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Negli anni successivi partecipa al film Colpo d’occhio di Sergio Rubini e Vorrei vederti ballare, con regia di Nicola Deorsola. Negli anni duemila ha viaggiato molto per il mondo insieme al suo compagno Raz Degan, con cui ha fatto coppia dal 2002 al 2015.

Marco Bellavia, Gianni Sperti e Raz Degan: la vita privata di Paola Barale

Paola Barale ha avuto tre partner storici: Marco Bellavia (1992-1995), Gianni Sperti (1995 a 2002), Raz Degan (2002-2015). Attualmente non è noto se abbia o meno una nuova storia. Si era vociferato che avesse una relazione con l’osteopata dei vip Alessandro Carollo.

Paola Barale e Gianni Sperti si sono sposati il 20 giugno 1998. I due si sono lasciati male. Nel corso di un’intervista a Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha detto: “Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono”.

Paola Barale e Raz Degan si sono conosciuti nel 2002 proprio mentre la Barale si stava separando da Gianni Sperti. Paola Barale è stata tradita da Raz Degan nel 2008, quando il modello israeliano ha avuto una relazione con l’attrice Kasia Smutniak. Nonostante questa vicenda, i due sono tornati insieme fino al 2015.

Paola Barale non ha figli. In alcune interviste legate alla fine del suo matrimonio ha rivelato di averne però desiderati.