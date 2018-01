Paola Di Benedetto, chi è la concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Paola Di Benedetto è una dei concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Paola Di Benedetto è diventata famosa come “Madre Natura” di Ciao Darwin e come ballerina del programma comico Colorado.

Nata nel 1995 a Vicenza, Paola Di Benedetto a soli 17 anni ha partecipato a Miss Italia. Dopo aver partecipato a Ciao Darwin, Paola Di Benedetto è stata una delle protagonista della scorsa stagione di Colorado.

Bellissima, paola Di Benedetto ha delle forme perfette. E a chi la ha accusata di essere rifatta, Paola sui social aveva risposto:

Grazie per l’affetto e i bei pensieri che sto ricevendo! Ci tenevo a precisare che il mio corpo è 100% naturale, il mio fisico lo alleno con tanta palestra, è il mio lavoro! Il décolleté l’ho ereditato, lo vedete così enfatizzato grazie ad un aiuto del costume, come in tanti di voi hanno già scritto! Vi abbraccio uno ad uno.

Paola Di Benedetto è fidanzata con il difensore della Carrarese Matteo Gentili.