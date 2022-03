Paola Caruso chi è: marito, figli, Paride Mazzotta, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’ex volto femminile di Avanti un altro

Chi è Paola Caruso: marito, figli, Paride Mazzotta, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’ex volto femminile di Avanti un altro. Paola Caruso sarà nel cast della Pupa e il secchione show, in prima serata su Canale 5.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Paola Caruso

Paola è nata a Catanzaro il 17 gennaio del 1985. Quindi ha 37 anni. Nella vita, fa la showgirl e ha già un percorso televisivo piuttosto interessante nonostante la giovane età. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma è sempre in una forma fisica smagliante.

Il marito e i figli, la vita privata di Paola Caruso

Anche in questo caso, il suo percorso privato è piuttosto vissuto nonostante la giovane età. Infatti la Caruso ha avuto relazioni sentimentali, più o meno lunghe, con diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Paola ha avuto storie con Daniele Interrante (ex tronista di Uomini e Donne), Stefano Bonolis (figlio di Paolo Bonolis), Andrea Casalino (ex concorrente del Grande Fratello Vip) e Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne). Poi vanno menzionate le relazioni con Francesco Caserta, con il quale ha avuto un figlio, e quella con Dario Succi. In questo momento dovrebbe avere una relazione sentimentale con il politico Paride Mazzotta perché di recente sono stati ‘beccati’ insieme alle Maldive.

La carriera di Paola Caruso

Dal punto di vista professionale, Paola ha spiccato il volo grazie alla partecipazione ad “Avanti un altro”, trasmissione tv condotta da Paolo Bonolis. Per il resto, ha preso parte ad altri programmi tv di successo come Pechino Express e l’Isola dei Famosi.