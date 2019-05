ROMA – Nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, Paola Caruso è stata rinnegata da parte del presunto padre biologico. L’uomo, che non ha voluto presentarsi in diretta tv e di cui non è stata svelata l’identità, ha negato la sua paternità dichiarando di non conoscere Imma, la madre biologica della showgirl. Del padre della Caruso, l’unica cosa che si conosce, è che fu un calciatore negli anni Ottanta e che giocò nel Catanzaro, città natale di Paola, tra il 1984 e il 1985.

“Non conosco nessuna Imma, all’epoca le mie relazioni duravano massimo 2 mesi. Escludo che possa essere io il padre di Paola Caruso, sono passati 30 anni e non m’interessa. Nonostante tutto, auguro alla ragazza di trovare il suo vero padre” le parole del presunto padre ascoltate in diretta durante Live Non è la D’Urso.

A partire da quanto rivelato dalla madre naturale di Paola Caruso, è iniziata una vera e propria “indagine” da parte dei follower della showgirl i quali si sono messi alla ricerca del vero padre biologico. A seguito di tali ricerche il calciatore misterioso e presunto padre naturale dell’ex Bonas, potrebbe essere uno tra Giuseppe Lorenzo o Giorgio Boscolo, entrambi ex calciatori del Catanzaro in quegli anni.

I follower della Caruso hanno poi postato diverse foto dei due calciatori che corrisponderebbero alla descrizione data dalla madre naturale. (fonte MEDIASET PLAY – TWITTER)