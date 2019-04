Paola Caruso, chi sarà il papà calciatore? Su Twitter le ipotesi

ROMA – Paola Caruso ha riabbracciato la madre, la signora Imma, in diretta a Live Non è la D’Urso dopo aver scoperto, dai risultati del test del DNA, che la donna è la sua mamma biologica. La showgirl ha dato il via alla ricerca sui social del padre, ex calciatore del Catanzaro nei primi anni Ottanta. Secondo quanto raccontato dalla madre, l’uomo non sarebbe stato a conoscenza della gravidanza, e alla nascita della bambina lei gli disse che la piccola era morta poco dopo il parto.

Imma, una settimana fa, si era limitata a dire che il papà di Paola era un ex calciatore, che giocò a Catanzaro negli anni Ottanta. “Quando sono rimasta incinta nel 1984 lui è andato via dalla città. Per questo mia madre era contraria: sarebbe stato un grande scandalo per la mia famiglia”.

Da questi indizi i telespettatori hanno provato ad identificare il possibile padre biologico di Paola Caruso. Su Twitter circolano diversi nomi – precisiamo che sono supposizioni – ma la ricerca è ormai ridotta a due persone. Il primo nome è quello di Giuseppe Lorenzo, ex bomber del Catanzaro che si è trasferito nella Sampdoria nel ’85 (anno in cui è nata la Caruso). Il secondo è quello di Giorgio Boscolo, centrocampista, che lasciò la Calabria nell’estate del 1984 per trasferirsi all’Asti.