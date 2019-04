Paola Caruso, foto in intimo sul letto. I fan non apprezzano, lei risponde

ROMA – Paola Caruso ha postato su Instagram, poco più di 40 giorni dopo la nascita di suo figlio, una foto sensuale e prorompente. La showgirl infatti si è mostrata in intimo rosa mentre è sdraiata sul letto. Uno scatto che però non è piaciuto ad alcuni suoi follower. Commenti negativi ai quali la Caruso ha scelto di rispondere direttamente, spiegando il suo punto di vista e attaccando chi le ha puntato contro il dito.

“Post partum, remise en forme. Sono passati 42 giorni dal parto, che ne dite? State seguendo tutte le mie dritte nelle storie per arrivare top all’estate?”. Questo il messaggio di Paola a corredo dello scatto criticato da una parte dei suoi fan. “Me la sarei risparmiata”, “Non è il caso di fare una foto del genere”, “Da evitare proprio…” alcuni dei commenti alla foto della Caruso. E così la showgirl ha voluto rispondere: “A tutte le persone che mi stanno criticando; perché una mamma non può essere sensuale? Perché una mamma non può essere fiera dei sacrifici che fa per ritornare in forma? Quindi farsi una foto in cui si piace?”. Infine conclude: “Ma siete veramente fuori tutti? Ma che cosa c’avete in testa?”. (fonte INSTAGRAM)