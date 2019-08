ROMA – Paola Caruso parla del suo nuovo amore, l’ex di Temptation Island Moreno Merlo. I due, da qualche settimana si mostrano su Instragram. Il settimanale Spy li ha pure ripresi mentre si scambiavano in strada un bacio appassionato.

L’ex bonas di Avanti un altro preferisce andarci però piano: la storia con Moreno è infatti solo agli inizi. La Caruso vive poi ancora come una ferita aperta la separazione da Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino nato lo scorso marzo. In un’intervista a Mio, l’ex bonas ha raccontato tra lei e l’imprenditore calabrese padre biologico di suo figlio non corre buon sangue. Ora Caserta è impegnato con Raffaella Fico.

La Caruso spiega che “da dodici mesi non mi dà un euro. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”. Paola Caruso, fra l’altro di queste situazione ne sa qualcosa: di recente si è riunita alla sua madre biologica grazie al programma di Barbara d’Urso Live-Non è la d’Urso.

Tornado a Moreno, Paola racconta che con lui ha instaurato un bel rapporto: “Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”, ha dichiarato. L’ex di Temptation Island ha già instaurato un ottimo rapporto con il figlio della soubrette: “Michelino gli piace, gioca insieme a lui, stiamo bene”, ha assicurato ancora la Caruso. Diversa la situazione con il padre biologico del bambino, l’imprenditore Francesco Caserta.

