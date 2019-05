ROMA – Paola Caruso pubblica una foto del figlio che dorme con il cane e scoppia il caos.

Nell’immagine si vede il piccolo Nicola, nato lo scorso 2 marzo, dormire fianco a fianco con Chanel, il cane di casa Caruso.

“Questo non lo tollero, un neonato che dorme con il cane?!”, scrive un utente. E ancora: “Voglio bene agli animali, ma il cane dovrebbe dormire sul tappeto per terra…”.

“Confermo, nel letto ci metto i cani – risponde la Caruso – ma meglio di molte persone sul pianeta, tra cui voi sicuramente. Sparite e non mi seguite più. Anzi, vi blocco e vi segnalo uno per uno”.

“Ma perché – le risponde un utente – non accetti l’opinione altrui? Se non volevi essere criticata evitavi di postare questa foto…”. Lo scontro, e su questo ci sono pochi dubbi, continuerà su Instagram. Non resta che aspettare le prossime puntate della vicenda. Fonte: Instagram.