ROMA – Scoppia in lacrime Paola Caruso, la maggiorata del programma di Paolo Bonolis, mentre ai microfoni di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso rivela come ha scoperto di essere stata adottata. La Caruso ha sottolineato di aver avuto dei genitori perfetti e che non avrebbe voluto una madre né un padre diversi, ma a 13 anni scoprire che quelli non erano i suoi veri genitori l’ha traumatizzata.

Valeria Arnaldi sul sito Leggo scrive che la Caruso, la “bonas” di “Avanti un altro”, è scoppiata in lacrime in diretta televisiva nel salotto di Barbara D’Urso, raccontando che a rivelarle di essere stata adottata è stata una sua amica quando aveva appena 13 anni e nel mezzo di una discussione tra le due ragazzine:

“I miei genitori non mi hanno mai detto che ero stata adottata, l’ho scoperto quando avevo tredici anni, me lo ha detto una mia amichetta, la mia migliore amica, i nostri genitori erano amici e lei anche era stata adottata. Abbiamo litigato perché ci piaceva lo stesso ragazzo. Io le ho detto una cosa brutta: ‘Non puoi prenderlo tu perché sei stata adottata’. In quel momento mi sono venuti tanti flash nella testa, i miei in famiglia sono tutti scuri, io sono bionda con gli occhi chiari, io reagii malissimo, gridando e ho spaccato tutta casa e i miei non mi hanno detto niente perché avevano paura di perdermi”.

Per vedere il video di Paola Caruso a Domenica Live clicca qui.