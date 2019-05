ROMA – La ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso racconta come è cambiata la sua vita dopo aver scoperto chi è la sua madre biologica.

Intervistata dal settimanale Di Più, la bionda neo-mamma (da poco ha avuto Michele) ha parlato del suo rapporto con Imma, la donna che è sua madre biologica.

“Scoprire all’improvviso di avere due madri, una adottiva e una naturale, non è facile. Io sono felice di sapere che ci sia, ma a livello fisico non è cambiato niente”, ha detto la ex showgirl, che ci tiene però a precisare che per lei sua madre è la donna che l’ha cresciuta. “Ripeto: per me mia madre è la donna che mi ha cresciuto e mio padre è l’uomo che mi ha cresciuto”.

Comunque con Imma si sente spesso, “almeno tre volte al giorno”, dice. “Lei mi chiama di più, ma io ho un figlio da allattare, da seguire e non riesco a risponderle”.

Chi certamente avrà solo da guadagnare dal ritrovamento di Imma è il piccolo Michele, che si ritroverà così con due nonne: “Sarà doppiamente coccolato: con due nonne materne diventerà il bimbo più felice del mondo. Anzi, già adesso lo è”. Ora Paola Caruso dovrà solo trovare il padre biologico. E probabilmente accadrà tra poco. (Fonte: DiPiù)