ROMA – Paola Caruso conferma: “La storia con Moreno Merlo è finita. Ma sono stata io a lasciarlo, e per motivi gravi”. L’ex Bonas di Avanti un Altro ne ha parlato in una intervista a Novella 2000.

“Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. E inoltre volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi, ma per me è stato un legame importante”, ha spiegato Paola Caruso al settimanale di gossip.

E ha anche commentato le voci su una presunta frequentazione tra Moreno e Veronica Graf: “Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”. Infine Caruso ha aggiunto di non stare ancora bene “purtroppo. Spero che questo momento passi presto”. (Fonte: Novella 2000)