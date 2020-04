ROMA – Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una intervista in cui ha spiegato perché ha scelto di devolvere il montepremi finale da 100 mila euro, alla Protezione Civile, e cosa ha fatto subito dopo essere uscita dalla Casa più spiata di Italia.

La ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni anche come vanno le cose con il fidanzato Federico Rossi (del duo Benji & Fede).

“Non avrei scommesso un euro visto il livello del cast. Credo che molti mi abbiano rivalutata e abbiano scoperto che sono la classica ragazza della porta accanto”, ha esordito la ragazza che poi ha chiarito cosa l’ha spinta a donare in beneficenza l’intera somma del montepremi del Gf Vip 2020: “Sono molto fortunata, lavoro e non mi manca niente. Mi sono guardata dentro e mi sono detta che servivano più a loro che a me”.

La influencer e modella ha raccontato anche come ha trascorso le prime ore lontano dai riflettori: “Sono salita in macchina e in circa sei ore sono arrivata a Vicenza, dove vivo con i miei genitori. Quando li ho visti non ho resistito e li ho abbracciati. Poi papà mi ha spiegato la situazione e le regole di sicurezza da seguire che per me sono una novità. È stato scioccante. È come trovarsi in un brutto film”.

Paola Di Benedetto ha svelato anche come trascorrerà questi giorni di quarantena: “Il mio compagno vive a Modena con la mamma e sarà dura stare ancora lontani, ma per fortuna ci aiuta la tecnologia. Sarà un’ulteriore prova ma è giusto rispettare le regole”. (fonte TV SORRISI E CANZONI)