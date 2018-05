Paola Di Benedetto torna single. Matteo Gentili a Alessia Prete: "Non sono cose che..."

ROMA – Paola Di Benedetto è tornata single [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]. E la perfida produzione del Grande Fratello ha deciso di comunicarlo, tramite Alessia Prete, all’ex fidanzato Matteo Gentili.

La ragazza, completamente cotta del calciatore ed evidentemente intimorita della sua reazione, in un primo momento ha tentennato: “No, preferisco strappare la busta”. Poi, incalzata dalla persuasiva Barbara ( “Attenta perché potrebbe venirlo a sapere in un altro modo”), ha accettato di comunicare il fatto al suo Matteo.

Scelta che si è rivelata azzeccata:

“Non sono cose che mi riguardano – ha detto Matteo Gentili – Le voglio bene e ci sarò sempre per lei, ma ha fatto la sua scelta e ha preso la sua strada”. Poi, teneramente, si è preoccupato per Alessia: “L’importante è che tu sei tranquilla. Se anche venisse qui non avremmo niente da dirci. A prescindere da te non sarei mai tornato con lei. Ho smesso di pensare a lei da tanto…”.