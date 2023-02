Paola e Chiara, chi sono le sorelle della musica italiana

Il duo femminile più celebre della musica italiana è sicuramente quello formato da Paola e Chiara Iezzi. Le due sorelle hanno ottenuto un notevole successo nel corso della loro carriera, grazie a una musica dance pop che ha appassionato milioni di italiani. Dagli esordi negli anni Novanta allo scoglimento, fino al ritorno sulle scene: scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del duo Paola e Chiara.

Dove e quando sono nate, età, biografia di Paola e Chiara

Il duo è composto dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi. Paola è nata a Milano il 30 marzo del 1974. Ha 48 anni. Chiara è nata a Milano il 27 febbrario del 1973 e ha 49 anni. Appassionate di musica fin da giovani le due sorelle, durante gli anni del liceo, iniziano a cantante all’interno di diversi gruppi rock dell’underground milanese. La svolta arriva quando vengono ingaggiate da Claudio Cecchetto per affiancare Max Pezzali negli 883 in qualità di coriste.

Campagni, figli, Instagram, vita privata di Paola e Chiara

Paola Iezzi è legata sentimentalmente al regista e fotografo Paolo Santambrogio dal 2007. La coppia non ha figli. La sorella Chiara è sposata con un ex rabbino, Meir Cohen. Chiara dal 2008 si è convertita all’ebraismo e oltre alla musica coltiva la sua passione per il cinema. Spesso infatti si è ritrovata a vivere tra Milano e Los Angeles. Profilo Instagram di Chiara: chiaraiezzi_official. Profilo Instagram di Paola: paolaiezzireal.

La carriera di Paola e Chiara

Le due sorelle si fanno notare come coriste negli 883 e nel 1996 vengono messe sotto contratto dalla Sony Music. Nello stesso anno partecipano a Sanremo Giovani con il brano In viaggio. L’anno successivo vincono al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con Amici come prima. Nel corso della loro carriera, Paola e Chiara hanno venduto oltre 5 milioni di dischi, con otto album pubblicati.

Tornano a Sanremo nel 1998 con il brano Per te e nel 2005 con A modo mio. Dopo aver partecipato anche a cinque Festivalbar, il duo vince a Un disco per l’estate con un brano che è subito diventanto un vero tormentone e un loro marchio di fabbrica, Vamos a bailar (Esta vida nueva).

Il duo rimane attivo fino al 2013, con le due sorelle che si dedicano soprattutto a progetti solisti. L’ultimo album pubblicato è Giungla. Nel 2023 tornano sulle scene, in gara al Festival di Sanremo.

