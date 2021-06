Paola Egonu chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzata, vita privata, curiosità, Instagram, stipendio. La pallavolista italiana Paola Egonu è ospite questa sera 10 giugno del programma Venus Club. Il programma condotto da Lorella Boccia è in onda su Italia 1 dalle 23:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Paola Egonu

Paola Egonu è nata il 18 dicembre del 1998 a Cittadella, in provincia di Padova. Ha 22 anni. E’ alta 193 cm. I suo genitori sono di nazionalità nigeriana. Il padre Ambrose, prima di emigrare in Italia, ha fatto il camionista a Lagos, mentre la madre Eunice era infermiera a Benin City. Ha due fratelli, Angela ed Andrea. Anche la cugina Terry Enweonwu è una pallavolista. Profilo Instagram: Paola Egonu (@paolaegonu).

La fidanzata Katarzyna Skorupa, curiosità e vita privata di Paola Egonu

Nel 2018, in un’intervista al Corriere della Sera, Paola Egonu ha fatto coming out, rivelando di essere fidanzata con una ragazza. La ragazza in questione si rivelerà poi essere la pallavolista Katarzyna Skorupa. Sempre al Corriere della Sera, dopo il mondiale perso in Giappone, la Egonu ha dichiarato: “Ho pianto, ho chiamato la mia fidanzata. Lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate”. Le due hanno avuto una relazione dal 2017 al 2018. Non si hanno notizie riguardanti la situazione sentimentale attuale della Egonu.

Ha scoperto la pallavolo quasi per caso, e non era interessata allo sport. A scuola era bravissima. Finiva i compiti e passava il tempo davanti alla tv. Suo padre l’ha spinta ad impegnarsi in qualche hobby.

Nel 2020 ha prestato la sua voce come doppiatrice nel film d’animazione Disney Soul, dove interpretava il personaggio Sognaluna.

Nel 2021 il magazine Forbes l’ha inserita nella classifica degli Under 30 europei più influenti per i suoi meriti sportivi.

La carriera di Paola Egonu

La Egonu inizia a muovere i primi passi nella realtà pallavolistica locale di Cittadella. Nella stagione 2013-14 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, in Serie B1. Con il club gioca nella stagione 2014-15 in Serie A2 e in quella 2015-16 in Serie A1. Durante il campionato 2016-17 realizza un totale di 46 punti, miglior risultato di sempre in Serie A1.

Nella stagione 2017-18 viene ingaggiata dall’AGIL di Novara, in Serie A1. Si aggiudica la Supercoppa italiana 2017, due Coppe Italia, premiata nell’edizione 2017-18 come MVP, e la Champions League 2018-19, terminata con il riconoscimento individuale quale migliore giocatrice.

Nella stagione 2019-20 passa all’Imoco di Conegliano, sempre in Serie A1. Conquista due Supercoppe italiane, il campionato mondiale per club 2019, vincendo in entrambi i casi il premo di MVP, due Coppe Italia, premiata come MVP nell’edizione 2020-21, lo scudetto 2020-21 e la Champions League 2020-21, anche in queste due ultime competizioni premiata come MVP.

Nel corso dei play-off scudetto della stagione 2020-21 realizza 47 punti, migliorando il record, che già le apparteneva, di punti realizzati da una giocatrice in una singola partita di Serie A1.

In Nazionale

Nel 2015 la Egonu fa parte della nazionale Under-18, con cui vince la medaglia d’oro al campionato mondiale 2015, ottenendo anche il premio come MVP. Tra il 2014 e il 2016 è convocata nella nazionale Under-19 e Under-20, vincendo, con quest’ultima, il bronzo al campionato mondiale 2015.

Nel 2015 ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore italiana, con cui, nel 2017, vince la medaglia d’argento al World Grand Prix. Nel 2018 conquista la medaglia d’argento al campionato mondiale, competizione in cui viene eletta miglior opposto. Nel 2019, al campionato europeo, ottiene la medaglia di bronzo.

Lo stipendio di Paola Egonu

Paola Egonu guida la classifica degli ingaggi per quanto riguarda le ragazze del volley con 400mila euro a stagione.