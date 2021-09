Paola Ferrari chi è: dove e quando è nata, età, marito, figli, Diletta Leotta, malattia. La conduttrice Paola Ferrari è l’ospite di oggi, giovedì 30 settembre, del programma di Rai Uno I Soliti Ignoti.

Dove e quando è nata, età e altezza di Paola Ferrari

Nata a Milano il 6 ottobre del 1960, Paola Ferrari ha quindi 60 anni. La conduttrice è alta 169 centimetri.

La carriera di Paola Ferrari

Ha iniziato come attrice di fotoromanzi in Grand Hotel e ha debuttato in televisione nel 1977 come centralinista in Portobello, condotto da Enzo Tortora. Nel 1999 il passaggio al Tg2. Nel 2003 passa a Novantesimo minuto diventando la prima donna alla conduzione del programma. Da qui l’inizio della sua carriera come conduttrice e giornalista sportiva.

Marito, figli e vita privata di Paola Ferrari

Il 10 aprile 1997 ha sposato l’imprenditore Marco De Benedetti. La coppia ha due figli: Alessandro (1999) e Virginia (2000).

Paola Ferrari e la malattia

In passato la conduttrice ha raccontato di aver vinto la battaglia contro un tumore:

“Ho avuto un tumore maligno, in viso. Destabilizzante, per chi lavora in video. L’ho affrontato e sono stata fortunata perché non sono stata in pericolo di vita. La paura semmai mi è venuta dopo”.

Paola Ferrari e le critiche a Diletta Leotta

Paola Ferrari, intervistata da Italia Oggi, qualche tempo fa ha parlato di Diletta Leotta che ha spesso criticata in passato: “Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualiltà. Certo io alla sua età ero meno brava. Ma quest’anno avrà filo da torcere: da Mediaset arriva Giorgia Rossi, una molto simile a Ilaria D’Amico”.