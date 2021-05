Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Non può rappresentare le giornaliste italiane, forse Belen…”

Paola Ferrari è tornata a parlare di Diletta Leotta. In una intervista concessa a Il Giornale, la conduttrice di 90° Minuto parlando della sua carriera ha toccato il mondo del giornalismo sportivo femminile, tirando in ballo (nuovamente), la Leotta.

Paola Ferrari nuovamente contro Diletta Leotta, le parole della conduttrice

“Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. Diletta Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…”, ha puntualizzato Paola Ferrari.

La Ferrari ha poi raccontato gli inizi della sua carriera nel mondo del calcio: “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria”.

Diletta Leotta e l’incidente con gli idranti a Firenze

Diletta Leotta nelle ultime ore ha pubblicato alcune immagini dal pre partita di Fiorentina-Lazio di sabato sera. Un’avventura bizzarra per la conduttrice di Dazn che, mentre si trovava a bordocampo prima della partita, ha dovuto correre via per l’accensione improvvisa degli idranti.