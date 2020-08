Paola Ferrari ancora una volta contro Diletta Leotta: “Lei non è una giornalista sportiva”, dice in una intervista a VeroTv.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta, torna all’attacco contro la collega di Dazn: “Non ho niente contro di lei, è una bellissima ragazza e sta facendo bene la sua strada, molto diversa dalla mia, perché più incentrata sullo spettacolo”.

Dunque, la Ferrari prosegue: “Lei non è la giornalista sportiva per come la intendo io, è più una showgirl. Ha le corde per farlo… io no, ho un altro Dna”, sottolinea.

Poi la Ferrari cambia argomento e parla di una collega che stima moltissimo: Federica Sciarelli. E svela: “Dico sempre alla mia amica Federica Sciarelli che vorrei condurre Chi l’ha visto. Andrei a fare anche la sua valletta”, rivela.

Dunque, aggiunge che la Sciarelli “fa benissimo a non lasciare la conduzione di Chi l’ha visto, sarebbe un vero peccato se lo facesse”. Poi una battuta sul nuovo Tiki Taka: “Piero Chiambretti è sicuramente bravissimo, ma Tiki Taka doveva nascere e morire con Pierluigi Pardo, di cui sono una fan”, ha concluso Paola Ferrari.

Diletta Leotta parla di Daniele Scardina.

“Daniele Scardina? Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto” Intervistata dal settimanale Gente, Diletta Leotta rompe il silenzio dopo la rottura con Daniele Scardina: “La storia tra me e Daniele – ha spiegato – è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.

Mentre Daniele sta trascorrendo una divertente vacanza da single, lei è tornata a casa in Sicilia: “La famiglia è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro”. (Fonti VeroTv e Gente).