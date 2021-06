Paola Ferrari disapprova Michela Murgia e Rula Jebreal. Il femminismo, dice in una intervista al magazine Mow, è “come fascismo e comunismo, sono concetti del passato”.

La giornalista, simbolo del calcio in Tv e storico volto Rai, è oggi al centro dell’attenzione, nonché polemiche, poiché ogni sera introduce, nelle case degli italiani, i Campionati Europei di Calcio trasmessi da Rai1.

Paola Ferrari su Michela Murgia

Dopo il clamore degli ultimi giorni, a causa di un video diventato virale sui social network, Paola Ferrari ha rilasciato un’ampia intervista al magazine MOW in cui spiega, con la consueta schiettezza, che il femminismo non la rappresenta: è il “passato”.

Così come la lotta contro termini e vocaboli della lingua italiana, scatenata di recente dalla scrittrice Michela Murgia: “Assolutamente inutile, sono altre le cose importati”, sostiene. “Se fossi io direttore di Rai Sport e mi chiamassero direttore o direttrice non cambierebbe assolutamente nulla”.

Paola Ferrari su Rula Jebreal

Sulle pagine digitali di mowmag, Paola Ferrari commenta anche il gesto mediatico della collega Rula Jebreal, che non ha partecipato a una puntata di Propaganda Live, perché unica donna invitata alla trasmissione: “Io sono sempre da sola, però faccio sentire la mia voce più degli uomini”, spiega.

L’intervista concessa al magazine lifestyle di AM Network, illustra anche il lato personale della giornalista: dalla rottura della profonda amicizia con Daniela Santanché: “Uno dei miei difetti è che ho un po’ la memoria dell’elefante”, al rapporto col proprio corpo: “Spero di non essere giudicata solo per quello, visto che sono una professionista”.

Fino agli auspici per la parità di genere: “Mi piacerebbe vedere una donna diventare direttore della Gazzetta dello sport” e ovviamente un commento, emotivo e a caldo, sulla Nazionale di Roberto Mancini: “Ha già vinto per l’amore che ha saputo ricreare”.

Paola Ferrari su Diletta Leotta

Dopo tante polemiche a riguardo della presentatrice televisiva Diletta Leotta, Paola Ferrari tende la mano e dichiara a mowmag: “Insieme in studio? Magari fra due generazioni a confronto ci potrebbe essere uno scambio culturale. Perché no…”.