Paola Ferrari e Melissa Satta a Sky: "Quei risolini quando si è tolta la giacca..."

Non le manda a dire Paola Ferrari, intervistata da Oggi sul numero in edicola giovedì mattina, in merito a quanto successo a Sky con Melissa Satta. “Quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata, avvilente” e aggiunge: “è ‘erbaccia’ televisiva, che purtroppo fatichiamo a estirpare.” La giornalista sportiva, risponde così a riguardo del siparietto TV che ha coinvolto Melissa Satta nello studio di Sky Calcio Club.

Oggi ha infatti domandato un commento alle critiche ricevute dalla showgirl sarda e Paola Ferrari ha sottolineato quanto è un “fatto incontestabile che un programma giornalistico debba esser fatto solo ed esclusivamente da giornaliste e giornalisti”. Specificando che comunque ci possono essere alcuni personaggi, che: “Rappresentano un valore aggiunto”, ricordando l’esempio del comico Gene Gnocchi, con cui ha lavorato in Rai durante passate edizioni de La Domenica Sportiva.

Paola Ferrari e il precedente con Melissa Satta

Paola Ferrari ricorda che: “La Satta la difesi cinque anni fa, quando Sinisa Mihajlovic, col suo bel caratterino, disse riferendosi a lei che ‘le donne non devono parlare di calcio’. Gli diedi del cafone e ne nacque un putiferio”. Ciò è sottolineato per “premettere che non ho, nei confronti di Melissa, alcun pregiudizio, anzi mi è molto simpatica”. Purtroppo però, secondo Paola Ferrari, la funzione della presenza della showgirl in studio è quella di alimentare “uno stereotipo dei più triti. Quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche”.

Al quesito di Oggi, Paola Ferrari risponde ulteriormente a difesa di Melissa Satta, sottolineando che: “A differenza di quacun’altra, che da brava donna di spettacolo si inventa pure dei flirt, lei non si finge giornalista. Non si atteggia a inviata, non pone domande, non fa interviste”. Poi ha chiosato la giornalista sportiva: “Insomma, la Satta la salvo.”