Giampiero Galeazzi non sentirà la mancanza di Paola Ferrari. A raccontarlo è proprio lui in una intervista con Giancarlo Dotto per il Corriere dello Sport.

Il chiacchierato addio di Paola Ferrari alla Rai è arrivato non senza polemiche. La giornalista ha annunciato che lascerà il servizio pubblico dopo i mondiali di calcio in Qatar, ossia a dicembre 2022, insinuando una disparità di trattamento con alcune colleghe coetanee.

“Dicono che sono vecchia – ha sottolineato Ferrari – eppure Bianca Berlinguer, Lilli Gruber, Milena Gabanelli, Federica Sciarelli, che adoro, sono più o meno coetanee e tutte in pista. Nello sport c’è uno strascico di maschilismo, l’età è vista in modo critico”.

Giampiero Galeazzi, le parole su Paola Ferrari

Per Giampiero Galeazzi invece, l’addio di Paola Ferrari sembra quasi una liberazione. “È sempre stata troppo invadente”, spiega al Corriere dello Sport.

“Non ne sentirò molto la mancanza – ha aggiunto – Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo”.

Paola Ferrari, l’addio alla Rai

Parole dure quelle di Galeazzi che in un certo senso Paola Ferrari aveva già presagito. “Le cose sono cambiate ma ancora oggi tanti uomini pensano che la donna debba parlare dopo – ha detto in una intervista a Repubblica – Poi siamo sempre giudicate: hai le luci sparate, non hai le luci. Io sono felice di come sono, ma viene tutto sottolineato”.