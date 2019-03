Paola Ferrari: “Io invidiosa di Belen? Mai come lei, per l’amor del cielo”

ROMA – Paola Ferrari parla di tv, di Belen Rodriguez e molto altro a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Si parte con la showgirl argentina che l’aveva punzecchiata nel corso di un’intervista. “Secondo Belen io sarei invidiosa? E’ un vizio che non mi tocca, ho una vita molto fortunata, Belen ha proprio sbagliato questa volta”. Da cosa parte l’attacco di Belen? “Credo si riferisse alla Leotta e al discorso del 0’rifarsi’. Non so cosa dire: il mio canone di bellezza non è legato a Belen o alla Leotta ma piuttosto ad una come Anna Foglietta. Se pensano che io debba ‘rifarmi’ per assomigliare a loro hanno capito male: mi piaccio così come sono e sono per le donne che si accettano. La donna provocante a me non piace”.

Per Paola Ferrari non c’è dubbio sul fatto che Belen “è una bellissima donna, ma io sceglierei una bellezza più moderna. Belen dovrebbe capire che io sono giornalista, e tra i miei doveri ho quello della critica: se mi viene fatta una domanda do il mio parere. Non si deve arrabbiare se uno la critica”. E infatti la giornalista dichiara di non aver nulla da invidiare all’argentina: “Grazie al cielo no, sono contenta di come sono, per l’amor del cielo”.

Si cambia argomento e Paola Ferrari sulla possibilità di affiancare, dal prossimo anno, Massimo Giletti per La Vita in Diretta dichiara: “Sono contenta di entrare nelle case degli italiani con la Nazionale di calcio” ma ammette: “Al momento sto bene dove sono. Non me lo ha chiesto nessuno”. (fonte: Un giorno da pecora)