Paola Perego e gli attacchi di panico: “In tv sembravo serena ma…”

ROMA – Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, Paola Perego parla della sua battaglia contro gli attacchi di panico:

“In tv sembravo serena, ma in realtà fingevo.

Ero sempre sotto farmaci e controllo medico, altrimenti non ce l’avrei fatta. Recitavo il ruolo della brava presentatrice, ma non potevo essere me stessa perché non sapevo chi fossi.

Quando non ci sei tu, con le tue emozioni, paure, bisogni e vissuto, inevitabilmente ne esce una immagine fredda, anche se in apparenza precisa”.

Paola Perego, poi, ha raccontato quale è stato uno dei momenti più difficili affrontati sul lavoro: “Quando durante il reality La talpa abbiamo sotterrato i concorrenti. Ho iniziato a stare malissimo, a non respirare. Mi ha salvata la pubblicità”.

L’infortunio durante l’allenamento di yoga.

Lo scorso aprile poi, la Perego ha fatto preoccupare i suoi fan, pubblicando una foto che la immortalava con le stampelle. La didascalia recitava “Niente mondiali per la Perego”. Nel corso dell’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato cosa le è successo: “Faccio yoga da un anno e mezzo ma ero a casa senza l’insegnante siccome mi annoiavo, ho esagerato e ho rischiato di strappare il quadricipite. Così devo fare fisioterapia”. (Fonte: Tv, Sorrisi e Canzoni).