Paola Perego chi è: età, peso, altezza, marito Lucio Presta, figli, ex Andrea Carnevale, le accuse di sessismo e vita privata della conduttrice televisiva

Paola Perego chi è: età, peso, altezza, marito Lucio Presta, figli, ex Andrea Carnevale, vita privata della conduttrice televisiva. La Perego sarà la protagonista del Festival di Castrocaro, in onda, in prima serata, su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza di Paola Perego

La Perego è nata il 17 aprile 1966 (età 55 anni) a Monza. E’ alta 172 cm per un peso forma di 52 kg. Paola Perego è una conduttrice televisiva, imprenditrice ed ex modella italiana.

L’ex marito Andrea Carnevale, l’attuale compagno Lucio Presta, i figli: la vita privata di Paola Perego

Il primo marito della Perego fu il calciatore Andrea Carnevale, da lei conosciuto a metà degli anni ottanta: la coppia ha avuto due figli (Giulia e Riccardo), ma nel 1997 la Perego chiese il divorzio. Dopo dieci anni di fidanzamento, il 25 settembre 2011 Paola Perego si è sposata con il suo compagno e agente Lucio Presta.

Tra l’ottobre ed il novembre 2020 Paola Perego è stata colpita dal Covid-19. Per la stessa malattia, il 28 dicembre 2020 muore il padre Pietro.

Paola Perego e le accuse di sessismo

Nel marzo 2017 è stata al centro di una polemica, dopo una grafica sulle “donne dell’est” mostrata nel suo programma Parliamone… sabato, giudicata come sessista e che ha causato l’immediata chiusura della trasmissione. Pochi giorni dopo, la Perego si è difesa dalle accuse in un’intervista esclusiva a Le Iene, nel quale incolpa i vertici della Rai che avevano approvato la lista incriminata.