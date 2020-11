Paola Perego e il coronavirus: “Mio marito mi portava il cibo e la sera mangiavamo in videochiamata”

Intervistata da Serena Bortone, ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, Paola Perego è rientrata in uno studio televisivo dopo essere stata positiva al coronavirus.

“In quei giorni – racconta Paola Perego – ho parlato solo con mio marito, che mi portava il cibo bardato tra tuta e guanti e la sera mangiavamo insieme in videochiamata.

“È stato tremendo. Ho guardato molte serie tv, anche thriller e horror, per cercare di non pensare, ma mi sono sentita in carcere”.

Le parole della conduttrice

“È la prima volta che rientro in uno studio tv e devo dire che è strano. Questa è una di quelle malattie che pensi che possano accadere solo agli altri ma poi ti arriva la telefonata e ti dicono: sei positiva.

Ti prende un colpo, pensi che da un momento all’altro possa degenerare la malattia. Non ho ancora capito come ho preso il virus, tutte le persone a me vicine non lo hanno preso, neanche i miei figli ed i miei nipoti.

Per fortuna non ho infettato nessuno. Senti tanti racconti di asintomatici, poi con polmonite e in terapia intensiva. Misuravo la saturazione ogni cinque minuti per monitorare la situazione.

Ho fatto il tampone il giorno prima della prima puntata del mio programma e avevo due signori anziani in studio. Io faccio il sierologico ogni 10 giorni, ma ho fatto il tampone certa di essere negativa.

Poi mi ha chiamato il medico, ero in studio a fare le prove e mi ha detto di andare a casa”. (Fonte: Oggi è un altro giorno)