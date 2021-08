Paola Perego: la moglie di Lucio Presta al naturale e senza trucco, il commento di Sandra Milo

Paola Perego spiazza i fan e pubblica su Instagram una foto che la ritrae seduta al ristorante al naturale e senza trucco. La moglie di Lucio Presta è in una posa molto semplice, quasi come se lo scatto fosse stato fatto all’improvviso e riceve un commento molto positivo da Sandra Milo.

Paola Perego senza trucco, evento raro per le donne dello spettacolo

La conduttrice appare senza trucco, cosa abbastanza rara per le donne di spettacolo. E infatti sono stati tantissimi i like e i commenti. Tra loro c’è quello di Catena Fiorello e soprattutto quello della collega Sandra Milo che scrive: “Questo dimostra la naturalezza della tua bellezza: senza filtri e senza inganni!” E in effetti salta subito all’occhio una bellezza autentica e dimostra che la Perego non abbia usato artifici di nessun genere.

Paola Perego in tv la domenica con Simona Ventura

Paola Perego a breve tornerà in tv con un nuovo programma insieme a Simona Ventura. Le due professioniste e amiche condurranno a partire da settembre la domenica mattina su Rai2, fascia sa sempre partocolarmente difficile.

Il programma si chiamerà “Citofonare Rai2″. Le due professioniste della tv avevano avuto modo di incontrarsi recentemente in “Non disturbare”, il programma di Rai1 condotto dalla Perego. Ora uniscono le loro forze in questo programma che in origine era stato presentato con il nome “Tutto fa domenica”.