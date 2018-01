ROMA – Paola Perego, dopo le critiche per l’ormai famosa lista delle qualità delle donne dell’est e la chiusura del programma “Parliamone…”, torna in Tv con “Supermenti”.

“È un rientro completamente diverso dagli altri, di notte ho gli incubi, ho molta paura, una paura irrazionale. L’idea di entrare in studio mi spaventa, penso al primo ingresso, ai primi cinque minuti… In redazione c’è una lavagna con la scaletta del programma. C’è scritto ‘Ingresso Paola’ e io tra parentesi ho aggiunto ‘forse'”.

Tutto era partito dalla famigerata ‘lista dell’Est’, ovvero i motivi per preferire una fidanzata proveniente dagli ex Paesi comunisti a una italiana, un elenco in sei punti che a furor di tweet era stato bollato come sessista. Programma cancellato dalla Rai e lei fuori da allora. “Non è stato un momento di tv di cui andare fiera, era un gioco stupido, non un pezzo alto di televisione. Ma sono cose che capita di fare, in tv se ne vedono tante. Credo di essere stata un capro espiatorio, una pedina in un meccanismo più grande di me”.