Paola Quattrini chi è, età, marito, figlia, vita privata dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Età, marito, figlia, vita privata, chi è Paola Quattrini, l’attrice ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno. Paola Quattrini è tra gli ospiti di Serena Bortone per la trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Paola Quattrini, età, marito, figlia, e vita privata

E’ un’attrice italiana che ha iniziato da bambina prodigio per poi trasformarsi in interprete di commedie brillanti. Ha in particolare recitato nelle commedie della ditta “Garinei e Giovannini”. Paola Quattrini nasce a Roma il 9 marzo del 1944 e ha 76 anni di età, Ne compirà 77 il prossimo 9 marzo.

Della vita privata di Paola Quattrini non si conosce molto, se non che è stata sposata due volte. Paola Quattrini ha una figlia, Selvaggia Quattrini, figlia sua e di Luciano Appignani, e anche lei è riuscita a diventare un’attrice di successo.

Paola Quattrini, vita, teatro e cinema

Debuttò nel mondo dello spettacolo da bambina esordendo nel cinema a quattro anni nel film Il bacio di una morta di Guido Brignone e in teatro a dieci anni ne Il potere e la gloria di Graham Greene. Per tutti gli anni cinquanta ha un’intensa carriera di attrice bambina come interprete in oltre 15 film.

Ha interpretato vari film nel genere commedia, ma anche film drammatici come Panagulis vive (1982) di Giuseppe Ferrara. È stata diretta da Vittorio Gassman in Di padre in figlio (1982), e con lo stesso Gassman ha recitato in uno dei suoi ultimi film: La bomba (1999). Paola Quattrini per la televisione ha interpretato, negli anni settanta, alcuni sceneggiati di successo, fra cui I demoni (1972) e Puccini (1973). Nel decennio successivo ha condotto, con Johnny Dorelli, il varietà Finalmente venerdì (1989).

Nel 2003 il presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi le conferì l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana, per una vita dedicata al cinema, alla televisione e al teatro. Paola Quattrini nel 2009 ha pubblicato il libro A.M.O.R.E., romanzo autobiografico edito da Simonelli Editore. È stata sposata due volte ed è madre di Selvaggia Quattrini, che ha intrapreso anch’essa la carriera di attrice.