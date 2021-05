Paola Tommasi chi è, età, marito, figli, gravidanza da single, Donald Trump, vita privata

Chi è Paola Tommasi, età, dove e quando è nata, marito, figli, gravidanza da single, Donald Trump, vita privata. Paola Tommasi infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Paola Tommasi

Paola Tommasi è nata a Melendugno, in provincia di Lecce nel 1982 e ha 39 anni di età. E’ un’economista che ha iniziato a lavorare prima come commercialista e in seguito all’Agenzia delle Entrate. Entra a far parte del mondo della politica diventando capo della segreteria tecnica del presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei Deputati.

Tra le sue varie esperienze professionali, la Tommasi ha collezionato anche quella di membro dello staff di Donald Trump alla campagna presidenziale negli Stati Uniti. I suoi principali argomenti di ricerca vertono sull’economia e sulla politica internazionale, soprattutto americana. E’ anche autrice di un libro di successo: Attaccateve al Trump, pubblicato nel 2017.

Marito, figli e vita privata di Paola Tommasi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola Tommasi non ha un marito. Ha però un figlio visto che ha deciso di intraprendere una gravidanza da single. Paola Tommasi infatti, nonostante il periodo complesso dovuto all’emergenza sanitaria per il Covid-19, è riuscita a coronare il suo sogno andando in Spagna, a Barcellona, ricorrendo alla fecondazione assistita con il seme di un donatore anonimo.

Paola Tommasi e la gravidanza da single

“Meglio prima che dopo, poi diventa tutto più difficile perché l’età biologica conta veramente e non è solo una frase di circostanza”, ha raccontato. “Il motivo per cui sono felice di raccontare la mia storia è anche per dire a tutte le ragazze giovani che, se si vogliono fare figli, bisogna pensarci presto. La carriera, la casa, possono venire dopo, anzi fare figli porta fortuna”.

“Sono andata a Barcellona per fare l’inseminazione ma non so nulla del donatore. So soltanto – ha spiegato la Tommasi – che i suoi dati sanitari sono compatibili con i miei, per cui la piccola dovrebbe avere tutto a posto. Spero di rivedermi il più possibile in questa bambina. E’ semplicissimo. Loro ti vedono quindi, nel mio caso, carnagione chiara, occhi verdi e capelli castani e scelgono di fatto qualcuno che abbia le stesse caratteristiche. L’importante è il lato sanitario. Ho fatto tantissime analisi – ha spiegato la Tommasi – uno screening minuzioso per cui, io e il donatore, siamo compatibili e non ci dovrebbero essere grandi difficoltà, poi è chiaro che tutto può succedere nella vita, anche io non so se in futuro avrò delle malattie”.